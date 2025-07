Mazzarino, bimbo in prognosi riservata per le ferite all’addome dopo una caduta con la bicicletta

l'incidente

il ragazzino ha 8 anni, è stato trasportato in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanisasetta

Un bambino di 8 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, è in prognosi riservata dopo aver riportato gravi ferite alla pancia a causa di una caduta in bici.

Il bimbo, in seguito ad una brusca frenata, sarebbe finito violentemente contro il manubrio che gli ha bucato lo stomaco. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso.

Gli operatori sanitari dopo averlo intubato e stabilizzato lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Elia dove i chirurghi stanno eseguendo un delicato intervento. Le sue condizioni sono considerate gravi.

