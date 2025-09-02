Mazzarino, spedizione punitiva dopo un incidente stradale con rissa: in quattro ai domiciliari

l'inchiesta

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, di età compresa tra i 22 e 44 anni, tutti con precedenti di polizia, coinvolti in una rissa scoppiata lo scorso 9 giugno in via Purgatorio a Mazzarino, nel Nisseno.

A scatenare la violenza, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un incidente stradale verificatosi poche ore prima tra due persone del luogo, a cui era seguito il pestaggio di uno dei due, e, per ritorsione, una vera e propria spedizione punitiva degenerata poi nella rissa a colpi di bastone e martello.