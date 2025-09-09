Mercedes sbanda e si ribalta più volte: un 42enne muore sulla Statale 121 tra Bolognetta e Misilmeri

l'incidente

La vittima era di Mussomeli. Indagini per cistruire la dinamica

Incidente mortale lungo la Statale Agrigento Palermo. La vittima si chiama Roberto Coniglio di 42 anni di Mussomeli ed è morto in un incidente sulla statale 121, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, all’altezza del chilometro 242. Era alla guida di una Mercedes classe B che è uscita di strada e si è ribaltata più volte. A chiamare i soccorsi sono stati sono stati alcuni automobilisti. E’ intervenuto personale del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA