Messa in sicurezza Castello di Mussomeli, dalla Regione 3,4 milioni di euro

Beni architettonici

L’area in cui ricade il castello si trova a 1,5 km a est del centro abitato

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha programmato la messa in sicurezza del castello manfredonico di Mussomeli, nel Nisseno, in un’area con la più alta classificazione di rischio e di pericolo. Per questo motivo, sono necessarie opere urgenti. Gli uffici di piazza Florio, diretti da Salvatore Lizzio, hanno fissato al 18 novembre il termine per la presentazione delle domande. L’importo dei lavori a base di gara ammonta a 3,4 milioni di euro.«Questo intervento – commenta Schifani – ci consente di coniugare due aspetti legati al contrasto del dissesto idrogeologico come quello, prioritario, della salvaguardia della pubblica incolumità e quello della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale».

