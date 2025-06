Minaccia gli avventori di un bar di morte, nell’auto aveva una carabina: arrestato a Marianopoli

criminalità

In manette un pregiudicato di 51 anni

Un uomo di 51 anni di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato dai carabinieri per minaccia aggravata dalla presenza di un minore e detenzione di armi. I fatti si sono verificati ieri sera quando l’uomo, già gravato da precedenti penali, è entrato in un bar, minacciando i presenti e affermando che li avrebbe uccisi tutti.

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno perquisito l’auto dell’uomo, trovando una carabina carica, nascosta sotto il sedile, e una piccozza nel cofano. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, è stato arrestato e condotto in carcere. Nel pomeriggio il gip del tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto.

