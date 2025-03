Nel ricordo del filosofo Assunto l’associazione culturale in suo onore propone la città di Caltanissetta a sede del Festival di Filosofia

La ricorrenza

Domani il cento decimo anniversario della nascita, all'istituto “Manzoni- Juvara” una mostra

Domani, ricorre il cento decimo anniversario della nascita di Rosario Assunto. Il filosofo nisseno – famoso a livello internazionale per i suoi studi di estetica dedicati al paesaggio ed al giardino, – sta finalmente riscontrando negli ultimi anni, il doveroso riconoscimento anche nella sua città natale. Oltre all’Istituto d’Arte in via Maddalena Calafato, egli ha ricevuto l’intitolazione del Parco in contrada Balate e l’inserimento nella “Strada degli Scrittori” a fianco di Rosso di San Secondo.

L’ultima iniziativa

Dal febbraio dello scorso anno, è nata anche un’associazione culturale con la precipua missione di promuovere la sua figura e di valorizzarlo come una vera e propria risorsa del territorio. L’associazione è diretta dal prof. Salvatore Farina che ha ricevuto sin dalla sua fondazione, il sostegno dei club service locali Rotary, Lions e Garden “La Ferula”. Tra gli obiettivi che la neo associazione si propone di raggiungere c’è quella di candidare Caltanissetta a sede del Festival di Filosofia dedicato al mondo della scuola attraverso un concorso nazionale video, grazie al successo riscontrato lo scorso mese di aprile quando al Teatro Margherita hanno partecipato on line ben ventiquattro scuole da tutt’Italia.

La proposta

In occasione della giornata mondiale della filosofia che si svolge ogni anno il terzo giovedì di novembre, la città potrebbe ospitare la mostra-concorso fotografica dedicata al paesaggio: uno dei soggetti più importanti di questa bellissima arte. E l’attrazione più audace consiste nel resuscitare il vecchio titolo di “Piccola Atene” e realizzare a Caltanissetta un “Giardino di Sofia” ovvero un percorso ludico dedicato alla didattica e all’apprendimento della filosofia.