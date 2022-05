Campo sportivo, avviato l'iter per la re-intitolazione

E' ancora vivo il ricordo della tromba d'aria che nel Dicembre 2019, tra le altre cose, aveva fatto crollare parte del muro di cinta dello stadio comunale "Alfonso Virciglio, proprio nella parte dov'era stata collocata la struttura intitolativa all'ex Sindaco che ha amministrato Campofranco per 25 anni.

Da tempo sono stati avviati i contatti con la famiglia del compianto sindaco, per arrivare a dare alla struttura e, ovviamente, alla memoria, una diversa visibilità del ricordo rispetto a prima e per questo è stata stipulata, diversi mesi fa, una convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Agrigento per la realizzazione di un'opera commemorativa proprio per ricordare la figura di Alfonso Virciglio.

Gli artisti dell'Accademia stanno realizzando dei bozzetti che saranno oggetto di scelta congiunta tra amministrazione comunale e famiglia Virciglio per ridare lustro e memoria a chi si è speso per la comunità campofranchese per un quarto di secolo e deceduto all'estero mentre era ancora in carica.

