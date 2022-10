Far west a Gela: due sparatorie tra la folla e tre feriti in poche ore

Due sparatorie in meno di tre ore e tre feriti. È il bilancio di due sparatorie che si sono verificate a Gela. Poco dopo mezzogiorno almeno 7 colpi di pistola sono stati esplosi in via Niscemi nei pressi dello stadio comunale “Vincenzo Presti”. Sono stati feriti Vincenzo C. di 23 anni e Carmelo F. di 25. Indaga la Polizia. Secondo alcuni testimoni i colpi sono stati esplosi da una macchina in transito. Le due vittime se la sono cavata con lievi ferite al polpaccio e ad un piede tanto che dopo un paio di ore sono stati dimessi e accompagnati in Commissariato per essere sentiti dagli agenti che stanno conducendo le indagini.

Acquisite anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcune attività commerciali presenti nella zona per risalire alla vettura da cui i malviventi hanno sparato. Poi nel primo pomeriggio a Macconi (lungo la provinciale che collega Acate con Gela) si è registrata un’altra sparatoria: il ferito è Francesco C. di 23 nni, che si è presentato al pronto soccorso per farsi medicare.

Se ci sia un collegamento tra i due episodi non è ancora chiaro, sta indagando la Polizia.

