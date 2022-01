Gela, incendio in raffineria dopo l'esplosione di un forno: scatta il piano d'emergenza

Un incendio divampato nella Raffineria Eni di Gela ha fatto scattare il Piano di emergenza generale. Le fiamme, che si levano altissime, si sono sviluppate

negli impianti di distillazione dell’Isola 8, pare dopo la esplosione di un forno. Il boato si è sentito distintamente in tutta l’area industriale. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate in questo momento le squadre della rimessa anticendio. Al momento non risultano feriti.

La Raffineria Eni di Gela da alcuni anni ha subito una riconversione green. L’azienda ha infatti abbandonato il trattamento del petrolio per dedicarsi alla produzione di biocarburante attraverso la lavorazione dell’olio di palma, di rifiuti organici e di oli vegetali esausti.

Nel rispetto dell’accordo di programma siglato con sindacati e istituzioni nel 2014, l’Eni ha ridotto la pianto organica dello stabilimento, che prima occupava quasi mille dipendenti, a 300 unità. Le parte restante è stata trasferita in altre aziende del gruppo o collocata in mobilità finalizzata alla pensione.

