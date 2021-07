Raid vandalico in una scuola a Caltanissetta: denunciati 7 minorenni

I carabinieri di Caltanissetta hanno sorpreso e denunciato in flagranza di reato sette minorenni che dopo aver divelto una recinzione e forzato una finestra si erano introdotti nel plesso scolastico alberghiero «Senatore Di Rocco» in via Leone XIII.

E’ stata una segnalazione ad allertare i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta. I militari hanno accertato che i ragazzini hanno danneggiato mobili, porte, armadietti e utilizzato quattro estintori in polvere per imbrattare pareti e pavimenti. I danni sono in corso di ancora da quantificare e i reati contestati vanno dal danneggiamento aggravato all’interruzione di pubblico servizio fino all’invasione di edifici.

Nel passato questo e altri istituti erano già stati oggetto di vandalismo.

