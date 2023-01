Riesi, verso le amministrative: adesioni alla civica di Mirisola, ora si punta sulle coalizioni 

Il gruppo politico inaugurato mesi fa dal consigliere Mirisola scalda i motori in vista delle prossime competizioni elettorali a Riesi. Il movimento di Mirisola, al momento, rappresenta l’unica novità attirando a sé interesse. «Si è risvegliata una sopita necessità di rappresentatività sana, di piacere di partecipazione, di amore per il proprio territorio - dice Mirisola - Riesi civica funge oggi da catalizzatore e da trait d’union tra civismo, associazioni culturali e di volontariato e gruppi politici che alle volte purtroppo tendono a viaggiare su linee parallele senza intercettarsi quando invece basterebbe il giusto coinvolgimento, la dovuta attenzione e una maggiore collaborazione sinergica per realizzare progetti integrati utili alla collettività e che diano risposte chiare ai bisogni dei cittadini. Ho ricevuto tanti attestati di stima e tanti inviti incuriositi a capire meglio cosa è Riesi civica e cosa potrà diventare. Oggi come non mai questo Paese ha necessità del contributo di tutti ed è per questo che lontano da slogan politici partitici, ho la presunzione di pensare che alle prossime comunali Riesi potrà contare anche sul contributo di cittadini desiderosi di scommettersi per tornare ad essere orgogliosi di questa terra».

Riesi civica ha già definito una serie di attività per i prossimi mesi: incontri ristretti con esponenti politici locali per formalizzare coalizioni e collaborazioni, creazione del team di lavoro, formazione e approfondimenti con esperti di ambito, coinvolgimento di associazioni sportive e imprenditori del territorio che serviranno da volano per iniziative locali.



