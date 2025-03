Niscemi, sequestrato materiale rubato: anche la bici di un bambino

Caltanissetta

I poliziotti hanno rintracciato il piccolo proprietario e gli hanno restituito il mezzo. Denunciati due ricettatori

La Polizia di Stato di Niscemi nel corso dei servizi di controllo del territorio nei giorni scorsi ha fermato un 35enne, noto pregiudicato, il quale viaggiava a bordo della propria autovettura. Durante la perquisizione del veicolo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno rinvenuto attrezzi e altro materiale, del quale l’uomo non ha saputo indicare la provenienza, un decespugliatore, una busta contenete posate e vassoi antichi in argento. L’uomo, in un primo momento, ha riferito di aver rinvenuto gli oggetti nei pressi di un cassonetto della spazzatura. Attesa la giustificazione inverosimile fornita ai poliziotti, è stata disposta anche una perquisizione presso l’abitazione del predetto, nel corso della quale è stato rinvenuto e sequestrato altro materiale, anche questo ritenuto sospetto e di probabile provenienza furtiva: lavatrici, svariati attrezzi da lavoro, trapani, seghe a scoppio, martelli demolitori, una macchina per il caffè, una stufa, saldatrici, monete antiche e, particolare che destava l’attenzione degli agenti, anche una bicicletta per bimbo.