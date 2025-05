Niscemi: sospesa la licenza a un bar frequentato da pregiudicati

La decisione

La decisione del questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello

Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha ordinato la sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per tre giorni, nei confronti del titolare di un bar ubicato a Niscemi. Il provvedimento è stato emesso a seguito di quanto emerso nel corso di diversi controlli amministrativi eseguiti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Niscemi nell’arco di quattro mesi. All’interno dell’esercizio commerciale gli agenti hanno, infatti, identificato numerosi pregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona e per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali sottoposti a misure di prevenzione. L’assidua frequenza del locale da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e la temporanea sospensione dell’attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarlo.

