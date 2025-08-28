Non gli rinnovano il contratto dopo 30 anni di lavoro: protesta di tre operai a Gela

Il caso

Questa mattina hanno iniziato un sit-in davanti ai tornelli della bioraffineria Eni di contrada Piana del Signore

Dopo circa trent’anni di lavoro nell’indotto del sito Eni di Gela, a giugno sono stati licenziati per scadenza del loro contratto a tempo determinato. Questa mattina, gli operai Giuseppe Caci, Antonello Sciacca e Ludovico Ferrigno hanno iniziato un sit-in davanti ai tornelli della bioraffineria di contrada Piana del Signore. Erano alle dipendenze dell’Ergo Meccanica, che li aveva assunti, a tempo determinato, dopo la lunga esperienza in Medi group. «I nostri contratti, a differenza di quelli degli altri colleghi, non sono mai stati convertiti a tempo indeterminato e oggi ci troviamo senza lavoro», affermano.

