Parco archeologico di Gela, il direttore artistico Celeste compone la squadra: gruppo di lavoro con nove gli esperti

Cultura

Lo staff metterà in atto la cultura della fusione e della tutela del patrimonio

Al Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, appartenente al Parco Archeologico di Gela, è stato illustrato il nuovo incarico di direttore artistico del Parco Archeologico di Gela a Michele Celeste ed è stato presentato il suo gruppo di lavoro che lo affiancherà.

La direttrice del Parco, Donata Giunta, ha evidenziato come in particolare il Parco Archeologico di Gela, abbia competenze non esclusivamente legate ai siti archeologici ma anche alle miniere e al museo interdisciplinare, che prevede una sezione di arte contemporanea, una biblioteca e altri spazi polivalenti.

L’incarico

Il direttore artistico Michele Celeste ha voluto al suo fianco uno staff di esperti, non solo che risiedono nel territorio, ma anche accademici e artisti nazionali ed internazionali. Uno staff che metterà in atto la cultura della fusione e della tutela del patrimonio.

Gli specialisti