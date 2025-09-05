Cultura
Parco archeologico di Gela, il direttore artistico Celeste compone la squadra: gruppo di lavoro con nove gli esperti
Lo staff metterà in atto la cultura della fusione e della tutela del patrimonio
Al Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, appartenente al Parco Archeologico di Gela, è stato illustrato il nuovo incarico di direttore artistico del Parco Archeologico di Gela a Michele Celeste ed è stato presentato il suo gruppo di lavoro che lo affiancherà.
La direttrice del Parco, Donata Giunta, ha evidenziato come in particolare il Parco Archeologico di Gela, abbia competenze non esclusivamente legate ai siti archeologici ma anche alle miniere e al museo interdisciplinare, che prevede una sezione di arte contemporanea, una biblioteca e altri spazi polivalenti.
L’incarico
Il direttore artistico Michele Celeste ha voluto al suo fianco uno staff di esperti, non solo che risiedono nel territorio, ma anche accademici e artisti nazionali ed internazionali. Uno staff che metterà in atto la cultura della fusione e della tutela del patrimonio.
Gli specialisti
Queste figure di specialisti rappresentano il territorio della provincia di Caltanissetta, in vista anche della costituzione di una rete, che coinvolga direttamente le associazioni del territorio nisseno, con l'obiettivo di divulgare l'amore e la conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio, tramite azioni mirate e soprattutto con progetti unitari che guardino alle aree di competenza del Parco, che in qualche modo ricalcano la geografia della Provincia. Il gruppo di lavoro dei nove del direttore artistico è composto da Nino Arrigo (Nicosia), Giovanni Iudice (Gela), Giorgia Maria Martina Turco (Gela), Sarah Messina (Marianopoli), Gabriella Rizzo (Serradifalco), Irene Bonanno (Caltanissetta), Myriam Sofia Di Stefano (Caltanissetta), Giuseppina Josephine Giadone (Caltanissetta), Guglielmo Greco (Gela).