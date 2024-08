Mentre il piano regionale dei rifiuti continua il suo iter, al Comune di Gela, la nuova Amministrazione insediatasi un mese fa con a capo il sindaco Terenziano Di Stefano, avanza dubbi e perplessità con una lettera all’assessore regionale ai Rifiuti Di Mauro.

La disputa sul termovalorizzatore

Se il termovalorizzatore localizzato dal governo Musumeci a Gela, con l’immediata levata di scudi della città, è stato spostato a Catania dal governo Schifani, c’è sempre il timore che ritorni di scena.Il piano regionale dei rifiuti del governo Schifani lascia la possibilità di nuovi termovalorizzatori dove insistono le discariche di rifiuti urbani. Gela è uno dei pochi territori in Sicilia che dispone di una discarica.L’altro tema sensibile è proprio quello della discarica di contrada Timpazzo. Un impianto creato all’inizio degli anni Duemila prima che la Piana di Gela venisse inserita nella rete di protezione dell’Unione Europea. Doveva essere una piccola discarica comprensoriale ma pian piano è stata ampliata.

La vasca della discordia

L’ultima vasca, ancor oggi in esercizio ma alle soglie dell’esaurimento, risale al 2013. Oggi c’è un progetto di ulteriore ampliamento con altre due vasche da 13 milioni di euro che l’attuale governo regionale ha inserito tra le opere da finanziare con la nuova programmazione dei fondi Fsc. L’entità dell’ampliamento viene contestata dal sindaco Terenziano Di Stefano.«Sappiamo bene – dice il primo cittadino – che l’ampliamento della discarica di Timpazzo è ormai inevitabile, dopo il conferimento di rifiuti da altri ambiti territoriali a causa dell’emergenza rifiuti. L’impianto è ormai alla saturazione. Ma riteniamo eccessivo l’ampliamento a 2 milioni di metri cubi, risulterebbe il più grande ampliamento di discarica in Sicilia, e viste le previsioni del Piano Rifiuti 2024, che prevede la progressiva riduzione al 10% del conferimento in discarica, il quantitativo attuale dei conferimenti dei Comuni dell’area gelese aderenti al Srr Ato 4, non si spiega un ampliamento che corrisponde al 22% dell’ampliamento totale di tutte le discariche presenti in Sicilia. La nostra preoccupazione è che Gela, ancora una volta, debba sacrificarsi per altri territori in cambio di nulla, aggravando la situazione ambientale dell’area, peraltro già compromessa».

Il progetto per ampliare Timpazzo

Sul progetto di ampliamento della discarica la commissione tecnica specialistica della Regione alla fine del 2023 ha espresso forti riserve. Dalla disamina condotta dalla commissione emerge un contrasto con il piano regionale dei rifiuti che non consente progetti di nuova realizzazione o di ampliamento in aree vincolate e che ricadono sotto classificazioni urbanistiche come quella agricola. L’intera zona, dove già sorge il sito di Timpazzo, è inquadrata come E1 (verde agricolo) e rientra nella Zps “Torre di Manfria, Biviere e Piana di Gela” oltre che nella classificazione di tutela Iba “Biviere e Piana di Gela”. Alla Impianti Srr è stato quindi chiesto come intende superare le criticità evidenziate ed anche di produrre la valutazione di impatto ambientale e di prevedere eventuali compensazioni e mitigazioni. La discarica sempre più grande ed in aree protette e vincolate è osteggiata dal direttore della riserva naturale del Biviere (a soli 18 km da Timpazzo) Emilio Giudice che ricorda che «su Gela esiste un piano di risanamento ambientale che non può rimanere lettera morta. All’emergenza non si può aggiungere altra emergenza». Tutti i documenti del progetto sono stati acquisiti dalla Commissione Ecomafie del Senato al termine di un sopralluogo di un paio di mesi fa. La posizione mediana tra contrari e favorevoli è di puntare ad un ampliamento della discarica meno impattante, investendo su altri sistemi per riciclare i rifiuti. Ma che non sia il termovalorizzatore.