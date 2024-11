Prima la lite e poi i colpi di pistola contro il garage per vendetta: e a 17 anni finisce in carcere a Gela

il caso

I carabinieri hanno subito chiuso il cerchio su un inquietante episodio del 17 novembre

Litiga per futili motivi e per tutta risposta a soli 17 anni reagisce sparando sei colpi di pistola contro il garage del rivale a Gela. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela arrestato su ordine del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta e su richiesta della Procura dei minori nissena il ragazzino accusato di porto e detenzione illegale di armi e munizioni.

La vicenda risale al 17 novembre scorso, quando il diciassettenne, a seguito di una lite con un’altra persona, si sarebbe armato di pistola e a bordo di uno scooter – poi risultato rubato a Gela un anno fa – avrebbe esploso sei colpi di arma da fuoco cal 7.65 contro la saracinesca del garage della vittima. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire in breve tempo la dinamica dei fatti, grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Nel corso di una perquisizione operata a carico del minore è stato rinvenuto nella sua disponibilità lo scooter utilizzato per compiere il gesto nonché alcune munizioni dello stesso calibro occultate nella tasca del giubbotto. Il minore, indagato anche per minaccia aggravata e ricettazione, è stato condotto nel carcere minorile di Caltanissetta.

