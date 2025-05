Pronto soccorso del Sant’Elia, entro luglio triage avanzato

Caltanissetta

«Entro luglio nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sarà attivato il nuovo servizio di triage avanzato all’interno di locali appositamente ristrutturati e dedicati». Ad annunciarlo è il direttore dell’Asp di Caltanissetta Salvatore Lucio Ficarra che questa mattina ha incontrato il direttore del presidio ospedaliero Benedetto Trobia e il direttore del pronto soccorso Salvatore Amico. Con questa iniziativa l’Asp di Caltanissetta si doterà di un modello organizzativo innovativo, già adottato in altri presìdi ospedalieri Italiani che superano le 25.000 visite annue, finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza del percorso assistenziale nell’area dell’emergenza.