Quinta donazione di organi al Sant’Elia dall’inizio del 2024

Caltanissetta

La notte scorsa nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è avvenuta la quinta donazione di organi dall’inizio dell’anno. Il prelievo è avvenuto su un paziente di 75 anni della provincia di Caltanissetta, che il 19 marzo era stato ricoverato in condizioni di estrema gravità nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto per un’emorragia cerebrale non trattabile “A tutti i familiari e alla moglie, in particolar modo che ha dato il consenso al prelievo – ha detto il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione Giancarlo Foresta – va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza per essere stati capaci di superare il dolore causato da questa perdita. Le operazioni di prelievo da parte di un’equipe proveniente dall’Ismett di Palermo, sono terminate alle 11 di questa mattina».

