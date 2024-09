Riaperta al traffico la canna sinistra della galleria Caltanissetta sulla “Strada degli scrittori”

Viabilità

È stata aperta al traffico, stamane, la canna sinistra della galleria Caltanissetta, realizzata nell’ambito dei lavori di adeguamento della SS 640 “Strada degli Scrittori” alla categoria B “extraurbana”. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la galleria, con le sue due canne, costituisce l’opera principale del secondo lotto dei lavori. I due tunnel si sviluppano al di sotto dell’area urbanizzata della città di Caltanissetta e sono stati realizzati con una fresa del diametro di 15,08 metri, corrispondente ad una superfice di scavo di oltre 178 metri quadrati, in un contesto geologico particolarmente complesso. L’opera è costituita da due canne “gemelle” della lunghezza di circa 4 chilometri ciascuna, con un interasse variabile da un mimino di 35 metri ad un massimo di 80 metri. Dimensione del diametro di scavo tra i più grandi al mondo, estensione e geomeccanica complessa costituiscono alcune delle difficoltà affrontate durante lo scavo della galleria, che delineano le proporzioni della sfida affrontata. L’investimento complessivo per l’ammodernamento dell’intero tratto, lungo circa 28 chilometri, è di oltre un miliardo di euro.

L’esercizio della galleria, nella fase provvisoria, sarà presidiato h24, 7 giorni su 7, da un servizio di primo soccorso e gestione delle emergenze. La piattaforma stradale, nella sua configurazione provvisoria, si presenta a due corsie, una per senso di marcia, oltre ad una corsia di emergenza che garantisce l’accesso ai mezzi di soccorso. La galleria è dotata di nove by-pass di collegamento tra i due fornici, sette pedonali e due carrabili, adibiti ad uscite di sicurezza, e di impianti tecnologici all’avanguardia, di sicurezza e di controllo della circolazione stradale quali: un impianto di illuminazione ordinaria e di evacuazione con apparecchi a tecnologia LED, delle stazioni di emergenza e segnaletica stradale luminosa, un impianto di rilevazione incendio, un impianto idrico antincendio, un impianto automatico di ventilazione con sensori di rilevazione CO ed OP.