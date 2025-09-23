Riesi, il tentato omicidio di Roberto Prestifilippo: regolamento di conti per il traffico di droga

La ricostruzione

Custodia cautelare in carcere per gli autori della "spedizione punitiva" Carmelo Manuel Giorlando e Michael Giorlando, ma anche per Prestifilippo e la gelese Simona Maganuco (anche lei ferita). Ai domiciliari Samuele Giorlando

Lo scorso 10 settembre, a Riesi (Caltanissetta), secondo la procura nissena e i carabinieri, nell’abitazione dei fratelli Roberto e Oscar Prestifilippo ci sarebbe stato un regolamento di conti, a colpi di arma da fuoco, probabilmente legato al traffico di sostanze stupefacenti. Misure di custodia cautelare in carcere sono state eseguite per lo stesso Roberto Prestifilippo, rimasto ferito da un colpo di pistola, e per i presunti rivali, la gelese Simona Maganuco, a sua volta raggiunta a una spalla da un proiettile, e Carmelo Manuel Giorlando e Michael Giorlando. Ai domiciliari, Samuele Giorlando che avrebbe fatto da palo, all’esterno della casa. Maganuco e i Giorlando, da quanto emerso, sono arrivati a Riesi, armati con due pistole. I fratelli Prestifilippo, invece, avevano un fucile, con matricola abrasa. I colpi sarebbero partiti durante la colluttazione.