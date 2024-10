Rimpatrio per quattro cittadini tunisini: individuati mentre camminavano sulla Statale 115 tra Gela e Licata

Il provvedimento

Erano privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale. Sono ora al Centro per i Rimpatri di Pian del Lago di Caltanissetta

Quattro cittadini tunisini sono stati rimpatriati dalla questura di Caltanissetta perché irregolari. Due giorni fa i poliziotti del commissariato di Gela, nel transitare per la strada statale 115 tra Gela e Licata avevano notato quattro persone che camminavano a piedi sul margine della carreggiata. I quattro sono stati condotti al Centro per i Rimpatri di Pian del Lago di Caltanissetta per gli accertamenti e, dopo il controllo eseguito sulla banca dati interforze, sono stati identificati: di nazionalità tunisina, privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale.