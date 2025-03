San Cataldo, al comprensivo “Carducci” incontri sulla prevenzione e la tutela della salute

formazione

Tantissime le iniziative aperte agli alunni e alle loro famiglie

All’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, guidato dal dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, ha avuto luogo la Settimana della prevenzione e tutela della salute. L’evento ha coinvolto centinaia di studenti in tre incontri in presenza, a cui hanno partecipato medici ed operatori sanitari specialisti.

Il primo appuntamento

Il primo incontro, promosso dal Comune di San Cataldo, si è svolto il 19 marzo presso l’Auditorium “G. Saporito” di San Cataldo, durante il quale il dott. Salvatore Mancuso, responsabile dell’associazione “Viola training Academy”, ha illustrato ai giovani studenti “le tecniche di rianimazione cardio-polmonari e la defibrillazione nonché le manovre di primo soccorso”.La manifestazione è stata caratterizzata da esempi pratici con il ricorso a manichini per le simulazioni.

Nella stessa giornata, nel salone conferenze dell’Istituto “Carducci”, si è svolto il secondo incontro, con il patrocinio della Sezione del Rotary di San Cataldo, ed ha avuto come tema “Salute orale e alimentazione”. Le lezioni sono state tenute dai medici chirurghi odontoiatri dott. Ennio Ferraro e dott. Salvatore Piccione, che hanno illustrato in modo semplice e con l’ausilio di video l’importante azione informativa ed educativa sull’igiene orale, sui controlli odontoiatrici e sul rapporto tra alimentazione e patologie dentali. Il progetto è stato promosso dalla prof.ssa Deborah Gervasi.

L’ultimo incontro

L’ultimo incontro, dal titolo “La prevenzione il primo battito della salute”,finalizzato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari,si svolto il 24 marzo, sempre nel salone conferenze dell’Istituto “Carducci”, ed è stato tenuto dal dott. Calogero Geraci, specialista in cardiologia. Quest’ultimo incontro ha coinvolto le ragazze e i ragazzi dell’Istituto, chiamati a partecipare attivamente, con simulazioni e l’originale ricorso a strumenti musicali, nel riconoscimento dei disturbi cardiologici. L’eclettico dott. Geraci ha utilizzato la batteria e il pianoforte, eseguendo noti brani musicali che hanno entusiasmato studenti e docenti.

Nel corso dell’anno scolastico, per le alunne e gli alunni dell’Istituto “Carducci” di San Cataldo, nell’ambito del progetto salute, di concerto con le strutture del Consultorio familiare Serd e dell’Asl, sono programmate molteplici azioni volte alla prevenzione e alla tutela della salute. Il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti afferma: «Il nostro Istituto, ogni anno, programma numerose attività volte a formare una cultura della tutela della salute dei giovani, perché la prevenzione è la più efficace delle medicine per ridurre le malattie, migliorare la qualità della vita e ridurre la spesa sociale in campo sanitario. Per il futuro abbiamo ulteriori progetti formativi ed educativi in ambito sanitario».

