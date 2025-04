San Cataldo, studenti e docenti del Comprensivo “Carducci” ospiti per una settimana a Salonicco

Nuove esperienze

Parenti: «Costante impegno finalizzato a offrire ai nostri studenti una visione internazionale e aperta, e un’educazione che va oltre i confini geografici e culturali»

Un gruppo di dodici alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci”, di San Cataldo, accompagnati dal Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, ha partecipato a una stimolante esperienza di mobilità Erasmus a Salonicco, in Grecia. Hanno partecipato al viaggio la prof.ssa Mariella Pagano che ha organizzato e coordinato la mobilità, e sei docenti coinvolti in attività di job shadowing e formazione: i professori Lucia La Piana, Laura Blandino e Andrea Falzone hanno avuto l’opportunità di osservare le pratiche educative della Secondary School of Ampelokipi, mentre i professori Maria Dina Falduzzi, Roberta Melilli e Giuseppe Sberna hanno seguito un seminario su “Digital fluency Empowerment Cultivating Educators for 21st Century Education”. Il confronto con i colleghi greci ha rappresentato un momento prezioso di scambio professionale e arricchimento reciproco.

L’ospitalità

L’accoglienza nella scuola ospitante è stata calorosa e sentita. La dirigente greca, Mrs. Sirmatenia Chatzidimitriou, i docenti e gli studenti hanno creato un clima di accoglienza molto caloroso, sottolineando lo spirito di apertura e collaborazione che contraddistingue i progetti Erasmus.

L’esperienza in Grecia si è aperta con un emozionante “welcome party” presso la City Hall di Salonicco, durante il quale il gruppo è stato salutato dalla vicesindaca e dalla responsabile provinciale per l’Educazione. In un clima festoso e partecipato, studenti italiani e studenti greci si sono scambiati informazioni sui rispettivi Paesi ed esibiti con canti e balli, dando vita a un momento di autentico scambio culturale.

Gli appuntamenti

Durante la settimana, le mattinate sono state dedicate alla frequenza delle lezioni – tenute in lingua inglese – nelle classi della scuola ospitante, dove gli alunni sono stati suddivisi in gruppi. I pomeriggi, invece, sono stati riservati alla scoperta della città: una guida locale ci ha fatto esplorare i tesori storico-artistici e culturali di Salonicco: il patrimonio bizantino, la Città Alta, i luoghi religiosi e il Museo Archeologico.

La mobilità si è conclusa con due suggestive escursioni: la prima presso i celebri Monasteri di Meteora, Patrimonio Unesco, in uno dei luoghi più affascinanti della Grecia settentrionale, la seconda ad Atene, dove studenti e docenti hanno potuto ammirare i simboli immortali della civiltà greca.

Il bilancio

Al termine di questa intensa settimana, il bilancio è stato più che positivo. Soddisfazione e gratitudine sono stati espressi sia dagli studenti sia dai docenti per l’opportunità offerta dai Progetti Erasmus, che continuano a rappresentare uno straordinario strumento di crescita, confronto e arricchimento personale e professionale.

«L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo – commenta il dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti – prosegue nel suo costante impegno finalizzato a offrire ai propri studenti una visione internazionale e aperta, e un’educazione che va oltre i confini geografici e culturali, rendendo la Scuola sempre più protagonista di un’Europa unita e solidale».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA