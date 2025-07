Scoperta a Gela la fabbrica delle griffe contraffatte: tre denunce e 3mila articoli sequestrati

Il caso

Prima il controllo in una bancarella, poi la Guardia di finanza di Caltanissetta è risaluta alla "filiera" del falso

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato oltre 3.000 articoli contraffatti venduti su bancarelle di ambulanti a Gela. Si tratta di capi di abbigliamento e calzature di brand come Vuitton, Nike e Versace, Gucci e Prada. I militari sono risaliti all’intera filiera illecita di produzione scoprendo, all’interno di un deposito nel quartiere «Giardinelli», macchinari per produrre articoli falsi, stampanti per etichette contraffatte e adesivi. La scoperta prova la presenza di un’organizzazione ben strutturata. I 3 responsabili di nazionalità marocchina, senegalese e tunisina sono stati denunciati.

