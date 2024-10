Scoperto l’ennesimo depistaggio: pm di Caltanissetta chiedono il giudizio per due generali dei carabinieri

L'indagine

Avrebbero ostacolato le indagini sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Riggio

La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex generali dei carabinieri Angiolo Pellegrini, 82 anni, e Alberto Tersigni, in pensione, con l’accusa di depistaggio. Lo scrive Repubblica Palermo. Secondo l’ipotesi accusatoria i due ufficiali, in servizio alla direzione investigativa antimafia, avrebbero intralciato i pubblici ministeri che cercavano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore nisseno Pietro Riggio, ex agente della polizia penitenziaria, poi finito in carcere per i suoi rapporti con i clan mafiosi, sulla strage di Capaci all’inizio degli anni Duemila. Riggio, da confidente, raccontò agli ex ufficiali di aver appreso dall’ex poliziotto Giovanni Peluso che nel 2001 c’era un progetto di attentato nei confronti del giudice Leonardo Guarnotta.

La ricostruzione