Sequestrati 50 milioni a imprenditore gelese vicino al clan Rinzivillo: aveva esteso i suoi affari anche in Marocco

mafia

La maxi inchiesta della Guardia di finanza di Caltanissetta coordinata dalla Dda nissena

Un sequestro da 50 milioni di euro è in corso tra l’Italia e il Marocco. E’ il più ingente in Italia nel 2025. La guardia di finanza di Caltanissetta coordinata dalla Dda nissena ha dato avvio a un sequestro di beni a un imprenditore gelese nel campo ittico.

L’attività principale la commercializzazione di prodotti ittici a livello internazionale. Secondo approfondite indagini l’imprenditore gelese già condannato in via definitiva per associazione mafiosa sarebbe stato referente della Famiglia Rinzivillo di Gela per varie attività criminali tra le quali il riciclaggio di denaro. Espandendo l’attività economica illegale anche all’estero con il controllo di alcune società con sede in Marocco.

