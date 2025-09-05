Serie D, per i tifosi di Nissa e Sancataldese due giornate di stop alle trasferte

La decisione

La decisione del comitato nazionale

I tifosi di Nissa e Sancataldese non potranno prendere parte alle prime due trasferte del campionato di Serie D. È quanto stabilito in seguito alla riunione del Comitato nazionale di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che il 2 settembre si è occupato di verificare le condotte messe in atto durante la partita di Coppa Italia che si è disputata allo stadio Tomaselli il 31 agosto.

Dopo il derby

Benché non si siano verificati gravi incidenti, grazie al servizio d’ordine e sicurezza disposto dalla questura di Caltanissetta, è stato stigmatizzato il comportamento dei tifosi che in diverse occasioni avrebbero cercato lo scontro. Nei confronti degli agenti sarebbero state scagliate pietre e mattoni che per fortuna non sono andati a bersaglio.

I danneggiamenti

Gli ultrà della Sancataldese avrebbero poi danneggiato alcune strutture dello stadio Tomaselli dove l’accesso, sempre da parte dei tifosi verdeamaranto, è avvenuto attraverso lo sfondamento del dispositivo di controllo.

Il primo provvedimento