Servizio civile, all’Associazione Casa Rosetta iniziate le attività con 41 nuovi volontari

Terzo settore

Avviato il Servizio civile universale 2025/2026 all’Associazione Casa Rosetta. Sono 41 i giovani volontari coinvolti, suddivisi in tre progetti che operano in aree fondamentali del sociale: SuperAbile nell’area della disabilità; InDipendenza nell’area delle dipendenze; Comunità in divenire nell’area minori. Saranno in servizio nelle strutture di Casa Rosetta a Caltanissetta, Mussomeli, Riesi, Mazzarino, Ragusa e Roma. L’Associazione accompagnerà questi ragazzi e ragazze in un percorso formativo di oltre 100 ore, con l’obiettivo di fornire loro strumenti concreti e di consapevolezza per diventare cittadini attivi e responsabili. Il Servizio civile, che dura un anno, è un’importante occasione di crescita personale e professionale, un’esperienza di impegno e solidarietà che arricchisce le comunità e costruisce il futuro. I volontari sono stati ammessi attraverso una selezione pubblica, a domanda, come previsto dal bando nazionale, e sono Rosella Cabibbo, Silvia Pia Neri, Marco Lorenzo Dell’Aiera, Karina Dellutri, Alessandra Scarantino, Eliana Rita Sollami, Elena Pia Scalzo, Giulia Bontempo, Simona Rita Guarino, Adele Avola, Federica Marchese, Mirko Giuseppe Baglivo, Giada Capici, Andrea Cafisi, Sharon Lo Cicero, Angelica Lanzarone, Emanuela Russo, Chiara Guasto, Chiara Schifano, Michela Rais, Mattia Tona, Antonino Cipolla, Salvatore Domenico Mulè, Mirea Pia Licata, Francesco Samuele Lombardo, Luigi Maira, Ivan Sgroppo, Sofia Maria Farulla, Alessandra Di Marco, Marta Panzica, Miriam Brancato, Roberta Amico, Sara Maria Trapani, Gabriele Pio Zappia.

