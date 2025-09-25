“Settimana della legalità”, l’Anas ricorda il giudice Saetta e il figlio Stefano

Agrigento

Un momento in contrada Giulfo sulla statale 640 Agrigento-Caltanissetta

Nell’ambito della “Settimana della Legalità”, questa mattina Anas ha preso parte alla commemorazione del Giudice antimafia Antonino Saetta e del figlio Stefano, uccisi in seguito ad attentato di matrice mafiosa il 25 settembre 1988.

L’incontro si è tenuto sulla vecchia strada statale 640, in contrada Giulfo, luogo teatro del martirio del Giudice Saetta e del figlio.

Alla cerimonia hanno preso parte: il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo; il Viceprefetto di Caltanissetta, Chiara Fiammetta; il Vicario del Questore di Caltanissetta, Michele Emma; i Sindaci delle città di Agrigento e Canicattì, Francesco Miccichè e Vincenzo Corbo; diversi esponenti delle Forze dell’Ordine ed il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, l’Ingegnere Nicola Montesano.

