Siciliacque, lavori su un tratto dell’acquedotto Ancipa basso: disagi idrici nell’ennese e nel nisseno

i lavori

Sospeso servizio in alcuni Comuni dal 10 al 12 settembre

Il 10 settembre Siciliacque eseguirà i lavori di collegamento del nuovo tratto di condotta dell’acquedotto Ancipa basso, realizzato in contrada Valle degli Ulivi, a Troina (Enna).

La nuova tubazione in acciaio, della lunghezza di 220 metri, rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie per il miglioramento dell’infrastruttura e del servizio nei Comuni della provincia di Enna e Caltanissetta alimentati dall’acquedotto Ancipa-Blufi. Contemporaneamente verranno effettuate alcune riparazioni che porteranno ulteriore beneficio al sistema idrico di sovrambito.