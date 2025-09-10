Sparatoria a Riesi, un ragazzo in fin di vita: il movente resta un mistero

criminalità

La vittima trasferita in elisoccorso al Sant'Elia a Caltanissetta

Un giovane di Riesi si trova ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato trasferito con l’elisoccorso dopo essere stato ferito gravemente in una sparatoria registrata nel centro abitato, in via Marconi. Il giovane è stato trasportato in automobile all’ospedale di Mazzarino e poi trasferito a Caltanissetta dove si trova adesso in sala operatoria con i medici che stanno tentando di salvargli la vita.

