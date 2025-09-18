Sport e ambiente, gli ultras della Nissa ripuliscono la fontana del Tripisciano

caltanissetta

La soddisfazione dell'assessore comunale Pier Paolo Olivo

“Un gesto spontaneo e profondamente significativo ha illuminato il cuore di Caltanissetta, che accende la speranza e il senso di comunità”. L’assessore del Comune di Caltanissetta, Pier Paolo Olivo, interviene in merito all’iniziativa dei tifosi ultras della Nissa, che hanno ripulito la Fontana del Tritone in piazza Garibaldi. «Non è stata una semplice pulizia – dichiara l’Assessore – ma un atto d’amore e di responsabilità civica che merita il più sentito ringraziamento. Questo gesto, nato dalla passione per i colori biancoscudati, ha dimostrato che l’amore per la propria squadra è direttamente legato all’amore per la propria città. È un messaggio importante, un esempio che ci deve far tenere ben in mente – continua – come l’identità di un luogo non sia fatta solo di monumenti e strade ma, soprattutto, delle persone che lo vivono e se ne prendono cura».