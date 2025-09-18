caltanissetta
Sport e ambiente, gli ultras della Nissa ripuliscono la fontana del Tripisciano
La soddisfazione dell'assessore comunale Pier Paolo Olivo
“Un gesto spontaneo e profondamente significativo ha illuminato il cuore di Caltanissetta, che accende la speranza e il senso di comunità”. L’assessore del Comune di Caltanissetta, Pier Paolo Olivo, interviene in merito all’iniziativa dei tifosi ultras della Nissa, che hanno ripulito la Fontana del Tritone in piazza Garibaldi. «Non è stata una semplice pulizia – dichiara l’Assessore – ma un atto d’amore e di responsabilità civica che merita il più sentito ringraziamento. Questo gesto, nato dalla passione per i colori biancoscudati, ha dimostrato che l’amore per la propria squadra è direttamente legato all’amore per la propria città. È un messaggio importante, un esempio che ci deve far tenere ben in mente – continua – come l’identità di un luogo non sia fatta solo di monumenti e strade ma, soprattutto, delle persone che lo vivono e se ne prendono cura».
«L'intervento mi auguro sia di ispirazione per tutti – prosegue Olivo – perché insegna che il decoro urbano non è un compito esclusivo delle istituzioni, ma una responsabilità condivisa che inizia dalla consapevolezza di ogni singolo cittadino. Gli spazi pubblici sono l'estensione delle nostre case, il salotto in cui riceviamo gli ospiti, il giardino in cui giocano i nostri figli. Trattarli con rispetto e averne cura è il primo e fondamentale passo per costruire una comunità più sana, bella e accogliente. Il Comune, con il suo impegno costante, può e deve fare molto, ma i risultati più duraturi e significativi – aggiunge – si ottengono solo attraverso una sinergia virtuosa con i cittadini. La collaborazione, la partecipazione attiva e il senso di appartenenza sono gli ingredienti essenziali per far fiorire la nostra città. Questo atto di civiltà, in un'epoca in cui spesso si assiste a episodi di strafottenza – continua Pier Paolo Olivo – assume un valore eccezionale, è un modello da seguire, in primo luogo per le giovani generazioni. Perché dimostra che il vero spirito di squadra non si esaurisce sugli spalti, ma si manifesta nella vita di tutti i giorni, attraverso azioni concrete che migliorano la qualità della nostra vita e rafforzano i legami che ci uniscono. In qualità di assessore, a nome dell'intera Amministrazione comunale, porgo un sentito ringraziamento agli ultras della Nissa e a tutti quei cittadini che ci ricordano, con azioni concrete, che il futuro della nostra città è nelle mani di ognuno di noi, e che la collaborazione tra abitanti e istituzioni è l'unica strada per costruire un futuro migliore».