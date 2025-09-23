mafia

Strage Via D’Amelio, a Caltanissetta si apre il processo “depistaggio bis” per quattro poliziotti

I parenti delle vittime e coloro i quali sono stati condannati all’ergastolo in seguito alle false dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino sono parte civile

Di Laura Mendola | 23 Settembre 2025

I parenti delle vittime della strage di via D’Amelio e coloro i quali sono stati condannati all’ergastolo in seguito alle false dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino sono parte civile al dibattimento che si è aperto a carico di quattro agenti di polizia accusati di depistaggio. Il processo si è aperto dinnanzi al tribunale collegiale di Caltanissetta, presieduto da Alberto Davico, vede sul banco degli imputati gli ex agenti del gruppo “Falcone-Borsellino” che subito dopo la stragi venne istituita e guidata da Arnaldo La Barbera. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati