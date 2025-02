Studenti scoprono enorme discarica durante progetto scolastico: lettera a Schifani

Caltanissetta

Stavano visitando la miniera Gessolungo

Un enorme discarica a cielo aperto è stata trovata da studenti e docenti del secondo anno dell’indirizzo «Tecnico trasporti aeronautico» del liceo Volta di Caltanissetta mentre si trovavano, per un progetto scolastico, in un’area del demanio pubblico nelle vicinanze della miniera Gessolungo. Così hanno deciso di scrivere al presidente della Regione, Renato Schifani, e ad altre istituzioni nella speranza che l’area venga non solo bonificata ma anche rivalorizzata.