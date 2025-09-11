Taglio dei fondi per studenti disabili a Caltanissetta, l’indignazione dei genitori: «Sconcertante»

La protesta

In molti casi i bambini vedranno scendere le ore settimanali da 15 a 5, ma in alcuni casi anche a sole due ore

Protesta dei genitori dei bimbi disabili a Caltanissetta dove da quest’anno saranno ridotte le ore scolastiche dedicate al servizio di Asacom, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. In molti casi i bambini vedranno scendere le ore settimanali da 15 a 5, ma in alcuni casi anche a sole due ore. Il tutto, così come comunicato dalle cooperative che gestiscono il servizio, perché l’amministrazione comunale avrebbe deciso di tagliare i fondi.