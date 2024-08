Tentavano di rubare i fili di rame da un’azienda agricola, due arresti a Gela

Irregolari

Sono ritenuti responsabili di ricettazione i due, di nazionalità tunisina non in regola per la permanenza in Italia

La Polizia di Stato di Gela, lo scorso 20 agosto, durante i servizi di controllo del territorio, è intervenuta in contrada Mignechi, per segnalazione giunta al 112 di un furto in atto in una azienda agricola. Durante la perlustrazione dei luoghi, dove nel frattempo era arrivato anche il proprietario dell’azienda, gli agenti hanno visto due soggetti intenti a sottrarre i fili elettrici custoditi nei condotti murati, dopo aver danneggiato le prese e le pareti. Alla vista dei poliziotti i due uomini tentavano di darsi invano alla fuga. Venivano inseguiti e raggiunti nelle campagne limitrofe dagli agenti. Messi in sicurezza i due fermati, un successivo controllo permetteva di rinvenire un ciclomotore utilizzato dai due uomini per raggiungere l’azienda agricola; da un controllo anche del mezzo si notava che presentava il telaio abraso e recava una targa dichiarata smarrita nel 2022.