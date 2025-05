Caltanissetta

Tra dieci anni Caltanissetta ed Enna perderanno il 17,5% delle persone in età da lavoro

La proiezione per il 2035 della Cgia di Mestre vede un calo medio in Italia del 7,8%, ovvero 2,9 milioni di persone attive in meno

Di Redazione | 03 Maggio 2025