Truffa da 300mila euro: sequestri a imprenditori e consulente per crediti fiscali falsi

nel nisseno

L'inchiesta della Guardia di Finanza di Caltanissetta

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caltanissetta hanno eseguito due provvedimenti di confisca emessi dal Tribunale locale nei confronti di tre persone coinvolte in un sistema di indebite compensazioni fiscali. I tre, tra cui due imprenditori del settore tessile e un consulente, sono stati condannati per l’utilizzo di crediti fittizi per evadere imposte e contributi previdenziali, per un valore complessivo di circa 300.000 euro.

Le sentenze scaturiscono da un’indagine complessa coordinata dalla Procura di Caltanissetta, che ha coinvolto numerosi imprenditori in tutta Italia. I soggetti indagati si servivano dell’intermediazione di un consulente della provincia, ideatore di un sistema fraudolento basato sulla compensazione di debiti con crediti inesistenti.