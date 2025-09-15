Uno spettacolo per celebrare i 400 anni di devozione al Patrono San Michele

Fede e tradizioni

A Largo Barile, restaurato di recente, il concerto seguito da una processione per le vie della città

A Caltanissetta in occasione della riapertura di Largo Barile, ristrutturato è tornato nella disponibilità dei nisseni, ha avuto luogo – con il patrocinio del Comune, della diocesi, della Polizia di Stato, del Libero consorzio, della Regione – lo spettacolo «Note di Devozione, 400 anni con l’Arcangelo San Michele». Un evento proposto in maniera particolarmente suggestiva dai protagonisti della Settimana Santa nissena, che hanno così voluto omaggiare il Santo Patrono della città.«E’ stato davvero un successo di grande intensità emotiva per i protagonisti della manifestazione e per il pubblico presente – dice l’organizzatore e il regista della manifestazione Michele Spena, che ha anche scritto i testi dello spettacolo – che è stato coinvolto in quelle che sono le nostre tradizioni nissene e che si è anche potuto riconoscere in quella che è certamente l’identità della nostra città, testimoniata anche dalla presenza di due Gruppi sacri tra i più belli e di due “Varicedde”».La manifestazione è stata supportata anche dal presidente del Conservatorio «Vincenzo Bellini» Andrea Milazzo, che ha messo a disposizione l’orchestra diretta dal maestro Michele Mosa che si è esibita assieme all’orchestra di Fiati diretta dal maestro Gioacchino Giuliano assieme al solista Giuseppe Di Benedetto.«La grande soddisfazione è il giudizio positivo delle persone che hanno assistito allo spettacolo – ha aggiunto Spena – e che hanno confermato che queste manifestazioni fanno bene alla città, ed in particolare queste iniziative che ripropongono la nostra storia locale e rafforzano la nostra identità nissena. Un concetto di identità che ci deve convincere sempre più a migliorare questa città e di guardare al futuro con positività, raccontando ai nostri figli e ai nostri nipoti quanto di bello esiste a Caltanissetta».

