Urla e minacce ai passanti brandendo una bottiglia rotta: arrestato gambiano a Caltanissetta

il caso

Scene di tensione ieri pomeriggio nel centro storico di Caltanissetta: un 30enne gambiano è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti delle Volanti erano intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112 che denunciavano la presenza di un uomo ubriaco che, brandendo una bottiglia, urlava minacce ai passanti.

Alla vista della polizia l’uomo ha aggredito un agente colpendolo con la bottiglia, costringendo gli operatori a usare il taser per fermarlo. Il gambiano è stato portato in questura in stato di arresto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti medici prima del trasferimento in carcere.

