Vede i finanzieri e getta via un marsupio con dentro una pistola e un passamontagna: forse sventata una rapina

l'indagine

Arrestato un ragazzo di 24 anni

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato una pistola Beretta modello 98 F con matricola abrasa e i proiettili dopo aver visto in contrada Spinasanta un giovane disfarsi frettolosamente di un marsupio, lanciandolo tra la vegetazione.

Dentro il marsupio è stata trovata l’arma. In casa del ventiquattrenne sono stati rinvenuti anche un passamontagna nero, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni. Per il gelese è scattato l’arresto in flagranza e l’indagato è stato portato in carcere.

