Viola divieto di avvicinarsi all’ex, arrestato

Gela

L'uomo, un pregiudicato 56enne, ha aggredito la donna in un bar

I poliziotti del commissariato di Gela hanno arrestato un pregiudicato 56enne per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex. Nonostante il provvedimento, la donna è stata raggiunta dall’indagato che l’ha aggredita all’interno di un bar. L’immediato intervento degli agenti delle Volanti ha permesso di fermare il 56enne. A chiamare il numero unico per le emergenze, sono stati alcuni clienti dell’esercizio commerciale. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno inoltre dimostrato che prima che arrivassero gli agenti l’uomo era arrivato persino a tappare più volte la bocca della vittima, nel tentativo di non consentirle di chiedere aiuto.

