80 anni “La Sicilia”: i giovani «polizza assicurativa per il nostro futuro» dialogano con i rettori

Il talk

Non solo celebrazione: la festa a Palazzo Biscari per gli 8 decenni del nostro quotidiano è stata anche l'occasione per un talk dedicato all'avvenire con i rettori delle Università di Catania ed Enna

Un talk, un dialogo tra passato e avvenire, con protagonisti i giovani. È stata questa stamattina a Palazzo Biscari la conclusione della celebrazione per gli 80 anni del nostro Quotidiano. «Perché i giovani sono la polizza assicurativa per il nostro futuro», come ha spiegato dal palco il direttore Antonello Piraneo. Così gli studenti dei licei classici Cutelli -Salanitro e Spedalieri, quelli dello scientifico Galilei e quelli dell’istituto tecnico Marconi-Mangano hanno rivolto ai rettori dell’università di Catania (Francesco Priolo) e dell’università Kore di Enna (Paolo Scollo) domande su varie tematiche legate a quello che li aspetta tra qualche anno nelle aule delle Università.

La prima domanda è stata di Martina Mertoli, 14 anni, al primo anno del liceo Cutelli che chiede al rettore Priolo come si possa contrastare la dispersione universitaria. «Un problema reale – ha esordito il “magnifico” etneo – perché solo il 21% degli under 35 è laureato, contro la media nazionale del 30. Noi – ha proseguito – abbiamo cercato di andare incontro aumentando la cosiddetta “no tax area”, che oggi riguarda circa il 50% degli studenti. Ma resta il problema dei posti letto: a oggi sono solo 600, ma puntiamo a realizzarne presto altrettanti negli ex ospedali Vittorio Emanuele e Ascoli Tomaselli».

È stato poi il turno di uno studente dello Spedalieri, Francesco Agati, che a Scollo ha chiesto cosa ne pensasse della cosiddetta “fuga dei cervelli”. E il rettore di Kore ha fatto subito un esempio concreto: «Un corso di laurea come Fisioterapia ci porta via ogni anno 1.800 giovani perchè qui abbiamo i corsi pieni. Dobbiamo quindi innanzitutto aumentare l’offerta formativa. E anche la qualità», ha risposto.

Giuseppe Stagno, del liceo Galilei, chiede invece quali conseguenze possa avere lo sviluppo costante e continuo dell’intelligena artificiale, nella didattica e non solo. La domanda è in verità posta al rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, che ha però avuto un problema tecnico nel collegamento da remoto. Hanno quindi risposto Priolo – secondo il quale «quello che stiamo vedendo ora è un assaggio, gli albori. E non sappiamo a cosa davvero porterà» – e Scollo – «Su l’AI, l’intelligenza artificiale, siete voi che dovrete saperla governare».

Giovanni Emanuele, del Marconi, ha poi chiesto a Priolo quali aspettativa abbia dai giovani. «Guardando al passato e costruendo il futuro – ha risposto – l’aspettativa è che riuscirete a portare questa terra a uno stato migliore da come l’avete presa. Se guardo al 1945 – anno di fondazione de “La Sicilia” e guardiamo a oggi vediamo questa terra com’era e come è oggi».

Ultima domanda, per il rettore di Kore, è di Rosario Militello del Cutelli: «In Europa si pensa al riarmo. Ma la cultura scivola in secondo piano?». E Scollo così risponde: «La domanda è complessa, ma la risposta è paradossalmente semplice: la cultura ha sempre vinto su qualsiasi altra forma di lotta e guerra».