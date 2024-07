A Bologna smantellata la rete dello spaccio di droga: arresti anche nel catanese

Il blitz

Quattordici misure cautelari, sequestrati beni per due milioni

Una organizzazione dedita allo spaccio di droga, in particolare cocaina, attiva a Bologna, secondo quanto accertato dai carabinieri, da almeno una decina di anni. Le indagini, scattate nel giugno 2021, hanno permesso ai militari della compagnia Bologna centro coordinati dal pm Roberto Ceroni, di accertare, da parte di un gruppo gestito soprattutto da uomini di origine albanese, l’arrivo e lo smercio in città di almeno 70 chili di sostanza stupefacente (con partite che andavano da uno a oltre 11 chili alla volta), che dall’Albania veniva portata in Italia con veicoli dotati di bagagli o vani con doppio fondo.