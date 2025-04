A Caltagirone il corteo di soli uomini per dire no ai femminicidi

La manifestazione

Organizzato dal Comitato #Noncisonoscuse: «Un processo di consapevolezza, di coscienza e di impegno, per avviare un cambiamento culturale profondo e duraturo»

Una presa di posizione netta contro i femminicidi, ma anche la denuncia del clima di indifferenza generale che caratterizza il mondo maschile rispetto a un fenomeno che assume contorni sempre più inquietanti. #noncisonoscuse, la manifestazione di soli uomini di oggi a Caltagirone, vuole mettere in moto, come spiegano i sette rappresentanti del comitato promotore Luca Cultrera, Cristian Di Martino, Giacomo Nicosia, Luca Giarmanà, Giulio Sinatra, Giovanna Regalbuto e Salvo Barrano, «un processo di consapevolezza, di coscienza e di impegno, per avviare un cambiamento culturale profondo e duraturo. La questione legata alla violenza di genere ha radici profonde ma coinvolge entrambi i generi». Una questione che è ormai diventata una vera e propria emergenza sociale e che è esplosa nelle scorse settimane con il femminicidio a Messina di Sara Campanella “colpevole” di non amare il suo assassino.