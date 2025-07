A Catania arriva l’Osservatorio comunale sui beni confiscati alla mafia

l'iniziativa

La prima riunione alla presdenza di diverse associazioni che hanno risposto all'avviso pubblico

Catania ha ufficialmente istituito l’Osservatorio comunale sui beni confiscati alla mafia, uno spazio di confronto stabile e operativo promosso dall’Amministrazione comunale, ai sensi del nuovo regolamento comunale. L’obiettivo è valorizzare e restituire alla collettività gli immobili sottratti alla criminalità organizzata.

Per la prima volta in città, un tavolo riunisce istituzioni e società civile per garantire trasparenza, partecipazione e pieno riutilizzo sociale dei beni confiscati, trasformandoli in luoghi di giustizia, accoglienza, lavoro, cultura e aggregazione. L’assessora comunale ai beni confiscati alla mafia, Viviana Lombardo, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dell’Osservatorio, sottolineando l’importanza di un lavoro condiviso con tutte le associazioni e le realtà attive nel settore. Questo metodo, basato su ascolto, impegno e determinazione, ha già trovato un primo significativo riscontro: la seduta inaugurale dell’Osservatorio si è tenuta all’interno di un immobile confiscato e recentemente ristrutturato grazie ai fondi del PNRR, oggi adibito a sportello comunale dedicato ai beni confiscati.

«Riunire per la prima volta l’Osservatorio in un bene confiscato restituito alla città – ha dichiarato l’Assessore Lombardo – rappresenta un segnale concreto del cambiamento in atto. Catania ha cambiato marcia, diventando un modello a livello nazionale nella gestione dei beni confiscati, un tema su cui non vogliamo rimanere attenti e vigili, con i preziosi suggerimenti del mondo dell’associazionismo».