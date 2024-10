A Catania attivata la nuova navetta che collega la stazione della metro Milo con via Santa Sofia

Trasporto pubblico

Si chiama “Amts Metro Shuttle” e avrà 80 corse giornaliere

Una nuova linea bus per risolvere i vecchi problemi legali alla viabilità in una delle strade più trafficate della città Metropolitana di Catania come via Santa Sofia. Da oggi la navetta chiamata “Amts Metro Shuttle” (A-MS) collega la stazione della metropolitana “Milo”, il polo Universitario di via Santa Sofia, il Policlinico con il parcheggio di via San Zenone. Oggi il sopralluogo di tecnici ed esperti a cui hanno preso parte anche il vice sindaco di Catania Paolo La Greca, il rettore dell’Università degli Studi di Catania Francesco Priolo e il presidente di Amts Giacomo Bellavia.