A Catania la beffa della cenere dell’Etna caduta di nuovo: Trantino con l’altoparlante nelle strade per far rimuovere le auto

Sembra una lotta impari: la nuova, copiosa caduta di cenere vulcanica di ieri ha riportato la città indietro di 20 giorni, complicando le operazioni di pulizia. Il sindaco Enrico Trantino ha nuovamente disposto per le prossime 48 ore, in tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli) monopattini, e la percorrenza degli automezzi a 30 Kmh. Prosegue, intanto, il piano straordinario di pulizia della cenere vulcanica nei tre lotti cittadini. Oltre millecinquecento le tonnellate di cenere già rimossa dalle strade. Alle attività di rimozione della cenere ha partecipato anche il sindaco Trantino, che ha invitato i cittadini a rimuovere le auto dalle strade interessate dallo spazzamento notturno utilizzando gli altoparlanti delle auto della polizia locale.

Alla luce della copiosa nuova caduta di cenere vulcanica nel perimetro urbano, il sindaco Enrico Trantino ha disposto per le prossime 48 ore, in tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli) monopattini, e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora. I cittadini, dispone inoltre l’ordinanza, devono depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni e sistemarla in prossimità delle abitazioni.

E’ in corso la raccolta dei sacchetti in tutto il territorio comunale da parte degli operatori delle aziende che gestiscono il servizio.Proseguono, intanto, le attività del piano straordinario di pulizia della cenere vulcanica nei tre lotti cittadini, alla luce dell’ordinanza di protezione civile del sindaco dello scorso 16 luglio.Oltre millecinquecento le tonnellate di cenere già rimossa dalle strade, più di un terzo di quella stimata caduta sul selciato.Alle attività di rimozione della cenere da parte degli operatori, ha partecipato anche il sindaco Trantino, che fino a notte fonda ha verificato personalmente lo svolgimento delle attività, registrando direttamente alcuni disservizi a cui è stato posto pronto rimedio con una nuova riunione urgenti dei soggetti comunali interessati, una riprogrammazione delle vie da ripulire e un nuovo invito ai cittadini a rimuovere le auto anche mediante i megafoni in dotazione ai mezzi della polizia locale.