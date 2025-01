A Catania la Parata delle Befane anima l’ultimo giorno di vacanze natalizie tra regali ai bambini, musica e artisti di strada: video

EPIFANIA

Imponente sfilata in centro storico organizzata dall’associazione culturale Gammazita e realizzata con il contributo del Comune

A Catania la Parata delle Befane . L’ultimo giorno di vacanza natalizia si celebra a Catania con un evento straordinario: un’imponente sfilata di artisti, trampolieri, acrobati, giocolieri, musicisti, maschere e animatori che trasformeranno il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto.

La parata è partita dall’ingresso della Villa Bellini per concludersi in Piazza dei Libri. Durante il percorso, la Befana e i suoi aiutanti, tra hula hoop, acrobazie e giocoleria, hanno regalato caramelle e dolci ai bambini, accompagnati da musica e spettacoli di strada.

A Piazza dei Libri, anche il pranzo della Befana a cura di Rocket from the Kitchen con la possibilità di assistere a spettacoli circensi e artistici. Un’occasione unica per trascorrere una giornata speciale con tutta la famiglia, tra allegria, magia e tradizione.